Lehrstellen finden während der Pandemie : Mit wenigen Klicks zum Ausbildungsberuf

Heiligenhaus Die Schlüsselregion bringt auch während der Pandemie Jugendliche und Unternehmen zusammen. Neu ist die Express-Bewerbung. Die Daten werden an Unternehmen weiter geleitet.

In normalen Zeiten bringt die Schlüsselregion angehende Auszubildende und Unternehmen der Region bei den Azubi-Börsen zusammen. An den Ständen können sich Jugendliche über das Angebot freier Stellen informieren und mehr über die einzelnen Berufe erfahren. Doch während der Pandemie ist das nicht möglich. Dennoch möchte die Schlüsselregion auch jetzt zwischen Schülern und Unternehmen Brücken schlagen und geht deshalb auch neue Wege.

Was bietet die Schlüsselregion für Auszubildende an?

Die Schlüsselregion bietet beispielsweise die Seminare „Einstieg in die Ausbildung“ für einen guten Start in das erste Ausbildungsjahr an. Und für alle Beschäftigten der rund 220 Mitglieder gibt es die Schlüsselregion-Gesundheitskurse. Beides ist entstanden im Schlüsselregion-Innovationskreis Personal.

Themenwoche Wege in den Beruf : „Abiturienten in Ausbildung werden oft schief angesehen“

Die Schlüsselregion hat zwei Hochschulen in die Region geholt, die eng mit dem Verein kooperieren: Den Campus Velbert/Heiligenhaus der Hochschule Bochum und das Institut für Sicherungssysteme der Bergischen Universität Wuppertal. Die Schlüsselregion ist Partner der Innosecure, dem Innovationskongress für Sicherheitstechnologien, und des zdi-Netzwerks Kreis Mettmann für Aktivitäten in den MINT-Fächern.

Die Express-Bewerbung ist ein neuer Baustein im Ausbildungsmarketing der Schlüsselregion. Mit wenigen Klicks können Jugendliche mitteilen, für welche grobe Richtung im Bereich Ausbildung oder Duales Studium sie sich interessieren. Die Schlüsselregion leitet die Daten an Unternehmen und Hochschulen in der Region weiter. Diese nehmen dann Kontakt zu den Bewerbern auf.

Wer mehr über die Ausbildungsberufe in der Schlüsselregion oder das Duale Studium wissen möchte, findet auf den Internetseiten Beschreibungen, was man in den verschiedenen Berufen macht. Du erfährt man, wie der Arbeitsalltag in den jeweiligen Ausbildungsberufen aussieht, wie lange die Ausbildung dauert und welche Weiterbildungsmöglichkeiten es nach der Ausbildung gibt.