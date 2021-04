Verdacht auf Brandstiftung in Erkrath : Brand im Erdgeschoss der Unterkunft Thekhaus

Die Feuerwehr bei den Löscharbeiten in der Unterkunft am Thekhaus. Foto: Patrick Schüller

Erkrath Laut Polizei wurde eine 29-jährige Frau, die in dem Heim übernachtet hat, dort aber nicht gemeldet ist, wegen des Verdachts auf schwere Brandstiftung festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

(RP/hup) Am Montagmorgen hatte die Feuerwehr Erkrath um kurz vor 10 Uhr zu einer städtischen Unterkunft für Wohnungslose an der Straße Thekhaus ausrücken müssen. Bereits auf der Anfahrt war die starke Rauchentwicklung für die Einsatzkräfte sichtbar, so dass die Alarmstufe auf Vollalarm erhöht und Verstärkung herbeigerufen wurde. Bei der Ankunft der Wehr stand ein Zimmer im Nebengebäude der Unterkunft komplett in Flammen.