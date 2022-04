Ratingen West : Brand in West: Niemand verletzt

Ratingen West Wie sich herausstellte, befanden sich keine Personen in der Wohnung. Aufgrund der massiven Rauchentwicklung wurden parallel zu den Löscharbeiten die umliegenden Wohnungen auf Rauch kontrolliert.

(kle) Großeinsatz für die Feuerwehr am späten Donnerstagmittag wegen eines Wohnungsbrandes an der Westtangente. Auf der Anfahrt konnten die Einsatzkräfte bereits dunkle Rauchwolken erkennen. Die Erkundung an der Einsatzstelle ergab, das aus einer Wohnung im vierten Obergeschossen Flammen herausschlugen. Da es sich um ein Hochhaus handelte, ging die Feuerwehr mit der Stoßtrupptaktik vor. Ob Menschenleben in Gefahr waren, konnte zu diesem Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Die Brandwohnung wurde mit einem Strahlrohr abgelöscht. Wie sich herausstellte, befanden sich keine Personen in der Wohnung. Aufgrund der massiven Rauchentwicklung wurden parallel zu den Löscharbeiten die umliegenden Wohnungen auf Rauch kontrolliert. Auch hier gab es keine Personenschäden zu vermelden. Von der Berufsfeuerwehr, den Löschzügen Ratingen Mitte und Tiefenbroich sowie der Drehleiter aus Lintorf waren 44 Einsatzkräfte im Einsatz. Ebenfalls beteiligt war der Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenhaus sowie der Ratinger Notarzt.