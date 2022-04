Feuerwehreinsatz bei Brand in Düsseldorf : Zimmerbrand in einem Unterrather Mehrfamilienhaus

Düsseldorf Die Wohnung ist nach dem Brand, der in der Küche entstand, unbewohnbar. Der Schaden wird auf 30.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Eine Wohnung in Unterrath ist am Wochenende nach einem Brand unbewohnbar geworden. Am Samstagnachmittag war bei der Feuerwehr der Notruf „Rauch in Wohnung“ eingegangen. Da unklar war, ob sich noch Personen in der Wohnung aufhielten, wurden zwei Löschzüge sowie mehrere Rettungsdienst-und Sonderfahrzeuge zum Einsatzort in der Straße Im Huferfeld geschickt. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, war das Treppenhaus bereits verraucht und Flammenschein aus der Wohnung im Erdgeschoss sichtbar. Der ca. 70-jährige Wohnungsinhaber konnte sich noch vor Eintreffen der Feuerwehr selber aus der brennenden Wohnung unverletzt retten.