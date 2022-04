Einsatz in Bedburg-Hau : Feuerwehr muss zum vierten Mal ausrücken – und wird übel beleidigt

Einsatz in Bedburg-Hau

Bedburg-Hau Schon zum vierten Mal innerhalb mehrerer Monate musste die Feuerwehr zu einer Wohnung in Bedburg-Hau ausrücken. Dankbar zeigte sich der Eigentümer aber offenbar nicht – ganz im Gegenteil.

Zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus wurde am Freitagabend um 21.52 Uhr die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau und der Rettungsdienst des Kreises Kleve in den Torfkuhlweg nach Hasselt alarmiert.