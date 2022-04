Feuer in Düsseldorf am Sonntagabend : Brand in einem Vereinsheim an der Posener Straße

Brand in einem Vereinsheim an der Posener Straße

Feuer in Düsseldorf am Sonntagabend

Alle Hände voll zu tun hatte die Feuerwehr am Sonntagabend mit dem Feuer in einem Vereinsheim an der Posener Straße. Foto: dpa/David Inderlied

Düsseldorf Die Feuerwehr setzte 40 Einsatzkräfte zur Brandbekämpfung ein, erst nach rund einer Stunde konnte Entwarnung gegeben werden. Verletzte gab es nicht, der Schaden wird auf circa 100.000 Euro geschätzt.

Am Sonntagabend kam es aus bisher ungeklärter Ursache in einem Vereinsheim an der Posener Straße zu einem ausgedehnten Vollbrand eines eingeschossigen Gebäudes, bei dem es zum Glück keine Verletzten gab.

Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte das rund 100 Quadratmeter große Gebäude schon in voller Ausdehnung. So schlugen Rauch und Flammen über die gesamte Dachfläche in den Himmel. Umgehend forderte der Einsatzleiter weitere Einheiten zur Unterstützung an, darunter auch ehrenamtliche Helfer der Freiwilligen Feuerwehr. Alle Besucher hatten bereits das Gebäude verlassen und sich in Sicherheit gebracht.