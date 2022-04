Paul-Gerhardt-Kirche : Ostern mit Gottesdiensten und Feuer

Die Paul-Gerhardt-Kirche auf dem Alten Kirchweg 48 in Tiefenbroich bietet in diesem Jahr wieder das volle Osterprogramm an. Am Gründonnerstag beginnen Pfarrer Stephan Weimann und Pfarrer Dieter Pohl mit einem Abendmahlsgottesdienst um 19 Uhr, an den sich ein Abendessen im „Großen Saal“ anschließt.

Am Karfreitag hält Pfarrer Weimann dann um 11 Uhr den Gottesdienst mit Abendmahl. Die Osternacht wird am Karsamstag um 21 Uhr gefeiert – mit Osterkerzen, Osterfeuer, Eiern und Brot.

Am Ostersonntag bietet Pfarrer Dieter Pohl um 11 Uhr einen Festgottesdienst mit Abendmahl an. Und am Ostermontag wird zum Familiengottesdienst mit Pfarrer Stephan Weimann – schon um 10 Uhr – eingeladen. Anschließend findet das Osterfrühstück statt und die Kinder können ihre versteckte Ostertüte suchen.