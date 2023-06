DRK schlägt Alarm Deutsches Rotes Kreuz sucht Blutspender

Die nächsten Blutspendetermine sind am Mittwoch, 28. Juni, von 15 bis 19.30 Uhr in der Aula des Immanuel-Kant-Gymnasiums, Herzogstraße 75 in Heiligenhaus und am Donnerstag, 29. Juni, von 15 bis 19:30 Uhr im Gemeindesaal Haus am Turm, Angerstraße 11 in Ratingen.