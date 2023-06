Im technischen Rathaus Unterlagen zum A44-Lückenschluss liegen aus

Für eine Autobahn werden große Flächen versiegelt. Niederschlag, der auf die Fahrbahnen fällt, muss irgendwohin abgeleitet werden. In der ursprünglichen Planung war eine relativ ungedrosselte Einleitung in den Homberger Bach vorgesehen. Dieser mündet jedoch kurz vor der Auermühle in die Anger. Und das brachte das Risiko mit sich, dass bei einem außergewöhnlichen Starkregenereignis so viel Wasser auf einmal in die Anger gelangen würde, dass Wohngebiete in Ratingen und sogar in Angermund überschwemmt werden könnten. Die neue Planung sieht nun den Bau eines neuen Regenrückhaltebeckens vor, der es künftig ermöglichen wird, Niederschlagswasser kontrolliert in die Bäche abzuleiten.