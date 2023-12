Engpass droht Deutsches Rotes Kreuz ruft zu Blutspende auf

Eine Grippeschutz- oder Coronaimpfung ist übrigens kein Ausschlussgrund von der Blutspende. Frauen dürfen viermal, Männer sechsmal innerhalb von zwölf Monaten Blut spenden. Die nächsten Termine sind am Freitag, 15. Dezember, in der Schule an der Dorenburg in Grefrath, und am Freitag, 22. Dezember, in der Gemeinschaftsgrundschule Am Schwarzen Graben in Oedt, jeweils von 16 bis 19.30 Uhr.