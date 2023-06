Heiligenhaus Stadtgrün: Großer Plan für kleine Fläche

Um Grün und Geld geht es aktuell allerdings auch an anderer Stelle. Und in einem ganz anderen Format. Soll die Stadt am Hülsbecker Platz und auf der Wiese am Eingang zum Stadtteil Unterilp je einen winzigen Wald (“Tiny Forest“) erhalten? Was das brächte, was es perspektivisch kostet und welche Alternative es gäbe, geht aus einem Papier hervor, über das der Hauptausschuss in seiner Sitzung am Mittwoch dieser Woche zu entscheiden hat. Das Ganze unter dem Titel „Wiederbepflanzung des urbanen Raums“.