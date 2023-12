Rat Heiligenhaus Haushalt beschlossen - Fragezeichen bleiben

Einen Hintergrund in denkbar düsteren Farben malte der FDP-Fraktionsvorsitzende Volker Ebel in seiner Haushaltsrede. Fünf von zehn kreisangehörigen Städten müssten „nach bisherigem Haushaltsrecht für 2024 ein Haushaltssicherungskonzept vorlegen“, sich also Geldausgaben von der Kommunalaufsicht genehmigen lassen. Und der Gesamtschuldenstand aller kreisangehörigen Städte belaufe sich auf die Rekordsumme von 1,3 Milliarden Euro. Heiligenhaus gehöre nicht zu diesen fünf Städten. Insofern fand die abschließende Bewertung des Zahlenwerks für die kommenden beiden Jahre im Heiligenhauser Rat unter vergleichsweise günstigen Vorzeichen statt. Was aber weder für eine einmütige Abstimmung sorgte (von 34 Ratsmitgliedern stimmten 14 gegen den Doppelhaushalt) noch für Themenarmut sorgte. Wobei sich Schwerpunkte herauskristallisierten.