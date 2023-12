Heiligenhaus Diskussion um Hilfen für Flüchtlinge

Mit dem Ende des Weihnachtsmarkts am Wochenende und nach dem Ende der Haushaltsberatungen kurz zuvor ließe sich das Jahresprogramm für Heiligenhaus abschließen. Zeit schon für vorfeiertägliche Ruhe. Aber in diesem Jahr kommt das so nicht hin. Am Mittwoch dieser Woche steht eine Premiere ins Haus. Um 17 Uhr am Mittwoch geht es während einer Infoveranstaltung der Stadt um die Zukunft der Flüchtlingsunterbringung in Heiligenhaus.