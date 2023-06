Cromford-Festival Gesamtschüler entdecken Geschichte in Workshops

Das Cromford-Festival feierte vor wenigen Tagen Jubiläum und ging in die zehnte Runde. Der achte Jahrgang der Partnerschule des LVR-Industriemuseums Textilfabrik Cromford, der Martin-Luther-King-Gesamtschule Ratingen, verbrachte einen ganzen Tag auf dem Gelände der ehemaligen Textilfabrik. Etwa 150 Schüler kamen in den Genuss unterschiedlichster Workshops, in denen sie sich kreativ mit verschiedenen Themen rund um das Leben und Arbeiten im Herrenhaus, die Geschichte der Textilfabrik, Nachhaltigkeit, Design, Mühlenbau, Ökologie, Reportage und Fotografie beschäftigten. Außerdem konnte jede Gruppe bei einer Maschinenvorführung an originalgetreuen nachgebauten Spinnmaschinen aus dem 18. Jahrhundert erleben, wie aus Rohbaumwolle ein Faden gesponnen wurde. Abgerundet wurde das Festival durch gemeinsames Grillen auf der Wiese vor dem Herrenhaus.