Anwohner durch Knall geweckt Kriminalpolizei ermittelt nach Mülltonnenbrand

() Die Feuerwehr musste am Sonntagabend zu einem Mülltonnenbrand an der Edmund-Wellenstein-Straße in Lintorf. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. Durch einen lauten Knall um 23.37 Uhr aufgeschreckt, entdeckten mehrere Anwohner eine brennende Mülltonne auf einem Abstellplatz. Durch den Einsatz mehrerer Feuerlöscher konnten die Anwohner den Brand schnell unter Kontrolle bringen und letztendlich löschen. Zeitgleich informierten sie Feuerwehr und Polizei.