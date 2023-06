Anwohner ärgern sich Bürger Union fordert Poller für die Schwarzbachstraße

() Das Parkverhalten einiger Verkehrsteilnehmer an der Schwarzbachstraße ist der Bürger Union ein Dorn im Auge. In einem Antrag für den nächsten Bezirksausschuss Mitte fordert die Fraktion jetzt das Aufstellen von Pollern im Kreuzungsbereich Schwarzbachstraße/ Schmiedestraße. So sollen die Baumscheiben in dem Bereich geschützt werden.