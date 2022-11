Kultur in Ratingen : Jazzrhythmen treffen Kammerphilharmonie

Kultur in Ratingen

() Jazzmusiker Axel Fischbacher und das Ratinger Tragödchen laden am Dienstag, 15. November, ab 20 Uhr zu einem ganz besonderen Musikprojekt ins Stadttheater am Europaring ein. Das Axel Fischbacher-Quintett musiziert dann gemeinsam mit der Kammerphilharmonie Wuppertal unter der Leitung von Werner Dickel.

Im Sinne des bekannten Jazzmusikers Charlie Parker – aber in die heutige Zeit gerückt – schrieb Fischbacher ganz neue Kompositionen für Jazz-Quintett und Streichorchester, die die Qualitäten eines Jazz-Quintetts und eines neunköpfigen Streichorchesters in vollem Umfang ausschöpften, ohne Klischees zu bedienen: Die Solisten der Band verschmelzen mit dem Orchestersound, arrangierte und improvisierte Melodie-Linien klingen parallel. Die Ensembles vermischen ihre Rollen, tauschen sie gar zeitweise und verschmelzen in einem wunderbaren Gesamtklangbild.