Kindertheater in Ratingen : Pinocchio nimmt Kinder mit auf Abenteuerreise

Ratingen (RP) Am Dienstag, 8. November, wird im Stadttheater um 16 Uhr das Kindertheater „Pinocchio“ mit Musik nach Carlo Collodi aufgeführt. Es spielt das Ensemble des Landestheaters Burghofbühne Dinslaken.

Schreiner Gepetto traut seinen Augen und Ohren nicht: Da fängt doch seine neueste Schnitzerei einfach zu sprechen und zu tanzen an. Fast so, wie ein echter Junge, fast. Als er Gepetto auch noch Papa nennt, ist es um den einsamen Schreiner geschehen. Pinocchio tauft er kurzerhand die lebende Puppe, weil er sie aus einem Stück Pinienholz gefertigt hat, kauft ihr Kleidung und Schulbuch und will sie in die Schule schicken. Doch was will ein gerade zum Leben erwachtes Kind? Natürlich das Leben kennenlernen mit all seinen Abenteuern, Freuden und Köstlichkeiten.