Feierstunde in Ratingen : Gedenken mit Kranzniederlegung

Das Ensemble „Klez and More“, spielt bei der Gedenkfeier im Stadttheater Klezmer-Musik. Foto: Veranstalter

Ratingen Nach der Feierstunde im Ratinger Stadttheater geht es zum Jüdischen Ehrenfriedhof an der Werdener Straße. Dort wird zum Gedenken ein Kranz niedergelegt.

(RP) Der 9. November ist ein wichtiges und zentrales Datum in der Geschichte Deutschlands. An diesem Tag jähren sich nicht nur die Ausrufung der ersten Deutschen Republik sowie die friedliche Revolution in der DDR, sondern auch die Novemberpogrome von 1938, mit denen das nationalsozialistische Regime die jüdischen Menschen in Deutschland terrorisierte.

Anlässlich des Jahrestages der Pogromnacht lädt Bürgermeister Klaus Pesch für Mittwoch, 9. November, 17 Uhr zu einer Gedenkstunde ins Stadttheater am Europaring ein. Die Gedenkveranstaltung wird musikalisch gestaltet von dem Ensemble „Klez and More“, das Klezmer spielt, die bekannte, aus dem aschkenasischen Judentum stammende Volksmusik. Es reden Bürgermeister Klaus Pesch, Dr. Oded Horowitz, Vorstandsvorsitzender der Jüdischen Gemeinde Düsseldorf, und Grigori Lisnowski, 2. Vorsitzender des Vereins „Shalom“. Im Anschluss wird das Gedenken mit der Niederlegung der Kränze am Jüdischen Ehrenfriedhof an der Werdener Straße fortgesetzt.

Alle Bürger sind herzlich eingeladen, an der Gedenkveranstaltung im Stadttheater und der anschließenden Kranzniederlegung am Jüdischen Ehrenfriedhof teilzunehmen, um der Opfer vom 9. November 1938 zu gedenken und sich an die Verpflichtungen für die Gegenwart zu erinnern.