Kultur in Ratingen : Gleich zwei Tragödchen in einer Woche

Ratingen „Zurück in die Zukunft“, „Heitere Himmel“ und die „Tragischau“ stehen im Buchcafé Peter und Paula auf dem Programm. Mit dabei ist auch wieder die Tragödchen-Band.

(RP) In dieser Woche gibt es gleich zwei Tragödchen: am Donnerstag, 27. Oktober, und Freitagabend, 28. Oktober. Eigentlich sogar drei Programme. Denn am Donnerstag sind der Liedermacher Manfred Maurenbrecher und das Comedy-Trio Queen Kong ab 20 Uhr zu Gast. Am Freitag beginnt das Tragödchen schon um 19 Uhr, da ausnahmsweise mit einem ernsten Thema in Kooperation mit dem Trauer-Café der Kirchengemeinde St. Peter & Paul.