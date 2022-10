Musik-Tipps : Der kulturelle Herbst in Heiligenhaus

Colum Sands war schön häufiger zu Gast in Heiligenhaus und Ratingen. Foto: Blazy, Achim (abz)

HEILIGENHAUS Wir haben sieben Kulturtipps für den Herbst in Heiligenhaus zusammengetragen. Die Auswahl reicht von Klassik über Folk und Tex-Mex Roots Rock bis hin zu „StonerBluesGrungeRock“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Pandemie hat all ihren Auftrittsplänen in Heiligenhaus bisher einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber morgen soll nichts mehr dazwischen kommen: Patricia Vonne und Band bringen am Mittwoch, 20 Uhr, wüstendurchtränkten Tex-Mex Roots Rock in den Club. Die Sängerin, Komponistin und Schauspielerin verzaubert mit sinnlich-geschmeidiger Stimme und einer mitreißenden Mischung aus Rock, Country, Blues und feuriger Latin-Music. Ein Südstaaten Sound, gepaart mit den Corridas und Rancheras aus ihrem mexikanischen Erbe. Staubtrockener Wüstenrock – gradlinig, dreckig, verführerisch und ohne jeden Firlefanz. (18 Euro im Vorverkauf, 21 Euro an der Abendkasse.)

Gleich dreifach laut wird es am Samstag, 29. Oktober, ab 20 Uhr im Club mit dem nächsten Tripple-Konzert der RockMe-Reihe: Citizen Down haben ein abwechslungsreiches Set im Gepäck „dessen brachialen Breakdowngewitter das Zwerchfell ebenso massiert, wie die ruhigen Töne die Seele“. Gutter Club warten mit „StonerBluesGrungeRock“ auf und die Heiligenhauser der noch jungen Kombo Elavation versprechen, es jetzt so richtig krachen zu lassen. (8 Euro im Vorverkauf, 11 Euro an der Abendkasse.)

Info Tickets für alle Veranstaltungen Tickets für alle Veranstaltungen gibt es auf www.neanderticket.de Übrigens: Für das Konzert des Philharmonischen Kammerorchesters Essen erhalten Heiligenhauser Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, bei einem Probebesuch mitzuerleben, wie ein klassisches Konzertprogramm erarbeitet wird.

Irischen Folk bringt Colum Sands am Mittwoch, 9. November, aus seiner Heimat, dem Norden Irlands in den Club. Der Musiker und Dichter habe die einzigartige Fähigkeit, Beobachtungen individueller Begebenheiten auf eine universal menschliche Ebene zu transferieren. Seine Auftritte und seine Lieder sind voller faszinierender und amüsanter Anekdoten aus dem Alltag von Menschen, die uns täglich begegnen. (18 Euro im Vorverkauf, 22 Euro an der Abendkasse.)

Klassisch wird es am Samstag, 12. November, 19.30 Uhr mit einer Premiere in der Kant-Aula: Das Philharmonische Kammerorchester Essen gibt sein erstes Konzert in Heiligenhaus. Auf dem Programm stehen das Divertimento KV 251 von Wolfgang Amadeus Mozart, das sogenannte „Nannerl Septett“, das Konzert für Oboe und kleines Orchester von Richard Strauss und die Jupitersinfonie von Mozart. Als Solist tritt der langjährige Solooboist des Philharmonischen Orchesters Essen und seit 1986 in Heiligenhaus ansässige Gerhard Schnitzler auf. Ihm ist es ein besonderes Anliegen, dass die Premiere des Philharmonischen Kammerorchesters Essen in Heiligenhaus gefeiert wird. Das Augenmerk des Philharmonischen Kammerorchesters Essen liegt darauf, klassische Konzertmusik vorwiegend außerhalb der großstädtischen Zentren zu Gehör zu bringen. Der Dirigent an diesem Abend ist Thorsten Stepath. Unterstützt von der Thormählen-Stiftung. (20 Euro im Vorverkauf, 25 Euro Abendkasse.) Den Heiligenhauser Schülerinnen und Schülern wird die Möglichkeit geboten, bei einem Probebesuch mitzuerleben, wie ein klassisches Konzertprogramm erarbeitet wird. Die Lehrkräfte können sich bei Interesse an das Kulturbüro wenden.