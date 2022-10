Ratinger Grundschulen : Klein, jung, groß und geschichtsträchtig

Die Minoritenschule an der gleichnamigen Straße ist die älteste und gleichzeitig kleinste Schule. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Die Stadt Ratingen verfügt über insgesamt 15 Grundschulen. Exemplarisch dafür stehen die katholische Minoritenschule, die Erich-Kästner-Schule und die Astrid-Lindgren-Schule.

Die Stadt Ratingen verfügt über insgesamt 15 Grundschulen, verteilt über die einzelnen Stadtteile. Lediglich die Stadtteile Eggerscheidt und Schwarzbach haben keine eigene Schule. Exemplarisch für alle anderen stellen wir die kleinste, größte, älteste und jüngste Grundschule in der Stadt vor.

Die kleinste ist die Minoritenschule an der gleichnamigen Straße in der Innenstadt mit aktuell 96 Schülern. Und sie ist zu gleich auch die älteste. Die Schule ist die Nachfolgerin der katholischen Volksschule an der oberen Minoritenstraße. Diese wiederum wurde 1868 erbaut (Unterricht fand aber schon davor im Minoritenkloster statt) und später für den Bau des Rathauses abgerissen. Der Umzug der Schule in das heutige Gebäude an der unteren Minoritenschule fand aber schon 1951 statt, da das Gebäude an der oberen Minoritenstraße zu klein wurde. Deshalb war ein Schulneubau unumgänglich. Das heutige Schulgebäude war gleichzeitig auch das erste Schulgebäude, das nach dem Zweiten Weltkrieg neu gebaut wurde. Die Schule wurde am 15. September 1951 im Rahmen des 675-jährigen Stadtjubiläums eingeweiht.

Die Minoritenschule ist heute eine einzügige, katholische Grundschule mit einer sehr langen Tradition. Obwohl die Minoritenschule mit ihren 4 Klassen, 11 Lehrkräften, 2 Sozialarbeiterinnen und 7 Betreuerinnen zahlenmäßig die kleinste Ratinger Grundschule ist, freut sie sich über einen stetigen und regen Zuspruch. Auch im Schuljahr 2022/2023 bietet die Schule im Mittags- bzw. Nachmittagsbereich wieder für alle Schulkinder freiwillige und kostenlose Arbeitsgemeinschaften an.

Die größte ist die Erich-Kästner-Schule an der Berliner Straße in Ratingen West. Aktuell besuchen 344 Kinder die Klassen 1 bis 4. „Nur wer erwachsen wird und ein Kind bleibt, ist ein Mensch“, lautet das Schulmotto, das ihr Namensgeber, der Schriftsteller Erich Kästner geprägt hat. In dieser Woche, also noch bis Freitag laufen die Anmeldungen der kommen Erstklässler in der Schule.

Die Kinder haben eine feste Klassenleitung, die auch noch von anderen Kolleg*en tatkräftig unterstützt wird. Darüber hinaus sind die Kolleginnen des „S-Teams“ für die Kinder da. Das sind eine Sozialpädagogin – speziell für die Kinder in der Schuleingangsphase (Klasse 1 und 2), Sonderpädagoginnen im Bereich der Inklusion und eine Schulsozialarbeiterin für das soziale Miteinander an der Erich-Kästner-Schule und MPT zur Unterstützung in den Klassen 3 und 4.

Je nach Betreuung gibt es Kinder, die im Anschluss an den Unterricht nach Hause gehen, es gibt Kinder, die die Übermittagsbetreuung bis 14 Uhr besuchen und es gibt Kinder, die den Offenen Ganztag besuchen. Für einige Kinder findet am Nachmittag nochmal der Unterricht in ihrer jeweiligen Herkunftssprache statt.

Die jüngste der Grundschulen ist die Astrid-Lindgren-Schule. Als „Grundschule Erfurter Straße“ wurde zum 1. August 1977 eine neue selbstständige Schule in Ratingen-West errichtet, die aus drei ehemaligen ersten Klassen der Erich-Kästner-Schule und drei neu aufgenommenen ersten Klassen bestand. Damals waren insgesamt etwa 176 Kinder in den sechs Klassen. Bei der Diskussion über die Namensgebung der neuen Schule war klar, dass eine Identifikationsfigur für die Kinder nötig war. Die Schule entschied sich damals für Astrid Lindgren, da ihre Bücher sich großer Beliebtheit erfreuten und deren Inhalte und Ideen für die kindliche Entwicklung sehr förderlich waren. Am 23. Februar 1978 erhielt die Schule für die Namensgebung die persönliche Erlaubnis von Astrid Lindgren. Etwas ganz Besonderes war jedoch der persönliche Kontakt der Schule mit der Schriftstellerin und der Besuch einer vierten Klasse in ihrem Geburtshaus in Vimmerby im Jahre 1982. Der Besuch fand im Rahmen eines deutsch-schwedischen Schüleraustausches mit zwei befreundeten Schulen in Vimmerby statt, der über vier Jahre durchgeführt werden konnte.

Die Schule war und ist immer eine Schule für alle Kinder, die aus vielen verschiedenen Nationen (zurzeit sind es ca. 30) stammen und miteinander leben und lernen.