Frauenhandball, Verbandsliga : TV Ratingen siegt in Mettmann

TV Ratingen siegt in Mettmann

Noemi Möller (am Ball) brachte dem TV neuen Schwung. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Das 28:26 bei Mettmann-Sport ist der erste Auswärtserfolg der Verbandsliga-Handballerinnen des TV Ratingen in dieser Saison. Das Team von Spielertrainerin Sandra Höfig macht einen Rückstand nach schlechtem Start wett.

Der Unterschied war auffällig. Während die Verbandsliga-Handballerinnen des TV Ratingen bislang alle drei Heimspiele für sich entscheiden konnten, mussten sie in der Fremde zwei Niederlagen einstecken. Doch jetzt gelang dem Team von Spielertrainerin Sandra Höfig bei Mettmann-Sport der erste Auswärtssieg – 28:26 (14:15). „Es war ein Spiel mit vielen Höhen und Tiefen. Wir freuen uns sehr darüber, dass wir das bessere Ende gefunden haben“, sagte Höfig.

Die Ratingerinnen reisten deutlich personalgeschwächt an, da Manuela Göbel-Breuer (private Gründe), Katharina May, Ramona Ludwig (beide Knieverletzung) und Alina Baumgart (Erkrankung) passen mussten. Das neu formierte Team fand zunächst überhaupt nicht ins Spiel – und lag mit 2:7 (10.) zurück. „Wir haben sowohl vorne als auch hinten katastrophal gespielt“, stellte die Spielertrainerin fest. Insbesondere die Defensive fand in diesen Minuten keinen Zugriff.