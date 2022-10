Illegale Machenschaften in Ratingen : Zocken, bis die Polizei kommt

In der Nacht zum vergangenen Samstag gab es einen Großeinsatz in einer Ratinger Veranstaltungshalle. Foto: RP/Polizei

Ratingen Glücksspiel und Lotterie: Illegale Machenschaften haben am vergangenen Wochenende in Ratingen und Hilden zu größeren Einsätzen in den Nachtstunden geführt. Es handelt sich um zwei unterschiedliche Straftatbestände.