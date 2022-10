Musik in Ratingen : Fischbacher-Werke gibt es live

Ratingen Großer Auftritt am Dienstag, 15. November, im Stadttheater. Das Axel Fischbacher Quintet und die Kammerphilharmonie Wuppertal zählen schon lange zu den Spitzensolisten der europäischen Jazz-Szene.

Hunderte Konzerte und Tourneen weltweit, eine Vielzahl von CD-Produktionen sowie Lehrtätigkeiten in Kanada und der Schweiz kann der gebürtige Lübecker, der 1977 in Ratingen sein Abitur machte, vorweisen. 2016 erfüllte Fischbacher sich einen Traum und widmete sich einem seiner großen Vorbilder und Giganten des Jazz: Charlie „Bird" Parker. Die CD und LP „Five Birds – Axel Fischbacher Quintet plays Charlie Parker", mit eigenen Interpretationen bekannter Charlie Parker-Kompositionen, wurde ein großer Erfolg.

Mit Fischbacher an der Gitarre, Denis Gäbel am Saxophon, Matthias Bergmann am Flügelhorn, Nico Brandenburg am Kontrabass und Tim Dudek an den Drums, folgten viele Konzerte und Tourneen; es hagelte Lobeshymnen von der Fachpresse.