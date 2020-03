Vor 75 Jahren : Ausstellung zum Kriegsende

Nach der Eröffnung hält die Leiterin des Stadtarchivs einen Vortrag.

(RP) In einer Ausstellung erinnern das Stadtarchiv und die Stadtbibliothek an den verheerenden Luftgangriff auf Ratingen kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Die Ausstellung „1945 – Kriegsende und Luftangriff in Ratingen“ wird am Donnerstag, 5. März, um 17.30 Uhr durch Andrea Töpfer, Leiterin des Amts für Kultur und Tourismus, im Medienzentrum, Peter-Brüning-Platz 3, eröffnet. Die Ausstellung wird anschließend noch bis zum 15. Mai, jeweils zu den Öffnungszeiten des Medienzentrums, gezeigt.