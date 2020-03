In allen Stadtteilen : Ratinger Frauen feiern Weltgebetstag

Diesmal stammt die Liturgie aus Simbabwe. In allen Stadtteilen gibt es am Freitag ökumenische Gottesdienste.

(jün) Am Freitag, 6. März, findet wieder der ökumenische Weltgebetstag in 170 Ländern statt. Diesmal stammt die Liturgie aus Simbabwe. Frauen haben unter dem Thema aus dem Johannesevangelium „Steh auf und geh!“ einen recht zeitgemäßen Gedanken aufgegriffen. Die Aufforderung, sich von starrem, ausweglos erscheinenden Verhalten zu lösen und sich für Verbesserungen in verschiedenen Bereichen einzusetzen, trifft jeden von uns. Simbabwe ermutigt uns. Ein Land, das landschaftlich und kulturell einiges aufzuweisen hat, will uns Hoffnung machen.

Die Gottesdienste in Ratingen finden in folgenden Kirchen statt: um 15 Uhr in St. Christophorus, Breitscheid. Die Frauen aus Kettwig und Mintard sind eingeladen den Gottesdienst in St. Christophorus mitzufeiern. Um 16.30 Uhr in der evangelischen Freikirche, Am Kaiserberg. Um 17 Uhr ist der Gottesdienst für die Innenstadtgemeinden in St. Suitbertus, um 17 Uhr in der evangelischen Kirche Lintorf, Konrad-Adenauer-Platz 9, um 17 Uhr in St. Bartholomäus im Gottesdienst im Pfarrsaal, um 17.30 Uhr in St. Jacobus d. Ä. in Homberg, um 18 Uhr in der evangelischen Versöhnungskirche, Maximilian Kolbe Platz.