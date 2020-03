Handball : A-Jugend des TVR feiert Kantersieg gegen Überruhr

Ratingen Bis zur Halbzeit hat die mit Spielern des TuS 08 Lintorf verstärkte A-Jugend des TV Ratingen Probleme beim Erzrivalen SG Überruhr, dann drehen die Gäste auf. Silas Müskens wirft beim 38:23-Kantersieg 15 Tore und trumpft dann noch bei den Landesliga-Senioren auf. In zwei Wochen steht das Spitzenspiel gegen Königsdorf an.

Vor der Pause hatte der TV Ratingen in der A-Jugend-Regionalliga einige Probleme beim alten Rivalen SG Überruhr, 12:12 hieß es nach 22 Minuten. Dann warfen Thierry Greday und Tim Schoppe für die Ratinger ein 14:12 heraus, und anschließend waren sie nicht mehr zu bremsen. In der 52. Minute warf Silas Müskens zum 32:22 ein, diesen Zehn-Tore-Vorspung wollten die Gäste unbedingt halten oder gar ausbauen. Die Überruhrer waren restlos bedient, konnten sich kaum noch wehren, und so hieß es 38:23 (16:14 ) beim Abpfiff. Es war für die mit Spielern des TuS 08 Lintorf verstärkten Ratinger der neunte Sieg in Folge, und in fremden Hallen sind die Grün-Weißen ohnehin unbesiegt. Alle neun Auswärtsspiele wurden gewonnen.