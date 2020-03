Viele Auswärtige : Bei dieser Sammlerbörse sehen alle nur Blau

Ganz viele Schlümpfe auf einem Haufen präsentierten sich am Sonntag im Museum Abtsküche. Foto: Blazy, Achim (abz)

Viele Schlumpffans kamen ins Museum Abtsküche, um zu tauschen, zu verkaufen oder zu kaufen.

Vermutlich sind auf dem Parkplatz vor dem Museum Abtsküche selten so viele Autos mit auswärtigen Nummernschildern zu sehen wie an diesem 1. März, als der größte Schlumpfsammler Deutschlands, Andy Scharf, zur ersten deutschen Schlumpfbörse eingeladen hatte.

In den Räumen des Museums ist bereits seit November eine Auswahl aus Andy Scharfs Schlumpfsammlung zu sehen. An diesem Sonntag haben zusätzlich Schlumpfsammler ihre Tische aufgebaut, um die begehrten blau-weißen Kunststoff-Figuren zu tauschen, zu verkaufen oder auch zu kaufen. Große und kleine Schlümpfe in allen Lebenslagen sind hier zu finden. Auf den Schulbänken des Museums sitzen nun fast kindsgroße Plüschschlümpfe, überall sieht der Besucher blau.

Info Ausstellung läuft noch bis Ende März Wann Die Schlumpf-Ausstellung im Museum Abtsküche ist noch bis Ende März zu sehen. Öffnungszeiten Mittwoch von 15 bis 18 Uhr, Samstag von 13 bis 17 Uhr, Sonntag von 11 bis 17 Uhr und nach Vereinbarung. Erreichbarkeit Telefon 02056 68687 (nur während der Öffnungszeiten).

Auch die Interessengemeinschaft Neppeser Schlümpfe aus Köln ist mit einem Stand vertreten. „Der Erlös geht an die onkologische Abteilung des Kinderkrankenhauses Amsterdamerstraße in Köln“, verrät Horst Treitz von den Neppeser Schlümpfen. Stoffschlümpfe stehen hier genauso zum Verkauf wie die kleinen Figuren. „Wir werden von Eugen aus Holland unterstützt“, erzählt Horst Treitz. So stammen die Schlümpfe am Stand allesamt aus Eugens Sammlung. Nicht nur mit dem Erlös aus dem Schlumpfverkauf möchte die Interessengemeinschaft den kranken Kindern helfen. Die Mitglieder besuchen die onkologische Kinderstation auch immer wieder im Schlumpfkostüm, sagt Horst. Er hat sogar ein Foto dabei.

Am Nachbartisch wird mit harten Bandagen gehandelt. Hier hat Michael Lange aus Heiligenhaus seine Schlumpfsammlung ausgebreitet. „Es sind 219 Teile“, sagt er. „Das meiste aus den 70er und 80er Jahren“ Er selbst hat die Schlümpfe lange gesammelt. „Ich habe meinen ersten Schlumpf mit fünf Jahren gekriegt“, erinnert er sich. Doch inzwischen stehen die Schlümpfe „nur noch in der Kammer“. Deshalb sucht Michael für sie ein neues Zuhause – und hat im Börsenveranstalter Andy Scharf gleich einen Interessenten gefunden, der die Sammlung komplett übernehmen will.

„Ich nehme die wieder zum Tauschen“, erklärt der passionierte Sammler. Natürlich wird er sich jeden einzelnen Schlumpf zuhause noch einmal genau ansehen. „Da sitzt man abends nicht vorm Tatort, sondern vor seinen Schlümpfen“, erklärt er. Nach einigem Hin und Her sind sich die beiden einig und die Sammlung gehört Andy. „Da ist die Kindheit weg“, meint Michael. Gerd Pieper betrachtet fasziniert zwei winzige Schlümpfe, die mit noch winzigeren Figuren Schach spielen. „Ich bin jedes Mal hier, wenn es eine Ausstellung gibt“, erklärt er. „Ich habe nie gewusst, wie viele Schlümpfe es gibt.“

Eugene Oorsprong aus Holland verkauft Schlümpfe. Der Gewinn geht an das Kinderkrankenhaus in Köln. Foto: Blazy, Achim (abz)