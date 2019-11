Neues vom Stadtarchiv Straelen : Stadtarchiv Straelen muss auslagern

Wertvolle Bestände zur Stadtgeschichte werden im Straelener Stadtarchiv aufbewahrt. Doch für eine Sammlung ist dort bald kein Platz mehr. Foto: Seybert, Gerhard (seyb)

Straelen Gesucht werden Räume für die Sammlung historischer Alltagsgegenstände. Schwerpunktthema 2020 ist für das Archiv und den Freundeskreis das Kriegsende vor dann 75 Jahren. Erinnerungsmarsch von Veldener Bürgern geplant.

Sorgen machen sich die „Freunde und Förderer des Stadtarchivs Straelen“. Denn in dem Haus an der Kuhstraße müssen die Kellerräume, in denen bisher die Sammlung historischer Alltagsgegenstände untergebracht ist, in Kürze geräumt werden. Gesucht wird nun ein trockener, abschließbarer Lagerplatz. Wer solche Räumlichkeiten zur Verfügung stellen kann, sollte umgehend Kontakt aufnehmen mit dem Stadtarchiv unter Telefon 02834 6598.

Ansonsten gab es bei der Mitgliederversammlung des Vereins weitgehend Erfreuliches. Der stellvertretende Vorsitzende Karl Pellens gab einen Überblick über die Aktivitäten des Freundeskreis im abgelaufenen Jahr. Höhepunkte waren der Besuch des Rijksmuseums in Amsterdam mit der Ausstellung zum 80-jährigen Krieg sowie die sehr gut besuchten Ausstellungen „Totenzettel erzählen Geschichte“ in der Volksbank und im Pfarrheim. Am Pfarrfest hatte man sich mit der Vorführung von Amateurfilmen sowie mit Kirchenführungen beteiligt.

Info Wissenswertes über das Stadtarchiv Adresse Kuhstraße 21 in Straelen Öffnungszeiten dienstags, mittwochs und freitags von 9 bis 12 Uhr, donnerstags von 14.30 bis 17.30 Uhr Telefon 02834 6598 Freundeskreis Treffen mittwochs um 10 Uhr im Stadtarchiv, für alle Interessenten offen

Für das kommende Jahr ist eine Exkursion zum Vrijheidsmuseum in Groesbeek vorgesehen anlässlich des Endes des II. Weltkrieges vor dann 75 Jahren. Weiterhin ist ein Buch über die Städtepartnerschaft Straelen-Bayon in Planung, das zweisprachig deutsch/französisch herausgegeben werden soll. Ein Buch von Dr. Horst Glatzel über seinen Großvater, den Landjägermeister Paul Glatzel aus Auwel, wird in Kürze im Archiv erhältlich sein.

Marion Heußen, der die Kassenprüfer eine hervorragende Kassenführung bescheinigten, informierte über die zufriedenstellende finanzielle Situation des Vereins.

Stadtarchivarin Claudia Kurfürst berichtete unter anderem über die Vorhaben, die das Stadtarchiv – teilweise in Zusammenarbeit mit dem Freundeskreis – durchgeführt hatte. Ein Schwerpunkt lag dabei auf dem Projekt „Nachbarn begegnen sich“ in Zusammenarbeit mit dem Gemeentearchief Venlo. Leider nur wenige deutsche, aber umso mehr niederländische Besucher hatten die Vorführung eines Stummfilms mit Orgelbegleitung durch Otto Krämer in der Joriskerk in Venlo besucht. Altarchivar Bernhard Keuck hatte in einem viel beachteten Vortrag auf dem Rheinischen Archivtag über die Arbeitsweise des Stadtarchiv Straelens informiert. Und am 23. November wird im Goli-Theater in Goch der Film von Sascha Junghenn über die Niers gezeigt. Besonders interessant war die Wiederentdeckung eines Kelches aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, in dessen Fuß alle Straelener Ortschaften aufgeführt werden. Dieser Kelch wird demnächst wieder bei den Gottesdiensten benutzt werden.

Freunde und Förderer des Stadtarchivs Straelen besuchen das Rijksmuseum in Amsterdam. Foto: Stadt Straelen