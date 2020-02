Kultur in Krefeld : Ausstellung „75 Jahre Kriegsende“ eröffnet in Mediothek

Schnappschuss eines Zeitzeugen: Auf dem Hülser Marktplatz haben sich Menschen versammelt. Sie scheinen auf etwas zu warten. Es ist das Ende des Zweiten Weltkrieges. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Mit Fotos, Briefen, Dokumenten und Alltagsgegenständen erinnert eine Ausstellung ab Dienstag, 3. März, an das Kriegsende vor 75 Jahren. Sie ist bis Ende März in der Mediothek zu sehen.

Mit der Sprengung der Rheinbrücke, die wegen ihrer modernen Bauart „Adolf-Hitler-Brücke“ hieß, endete 1945 in Krefeld der Zweite Weltkrieg. Während in Düsseldorf noch bis in den April hinein gekämpft wurde, konnte in Krefeld langsam mit dem Wiederaufbau begonnen werden. Das Kriegsende jährt sich am 3. März zum 75. Mal. Anlass, an die Zeit zwischen Trümmern, US-Soldaten und letzten Kämpfen zu erinnern.

Ein Team aus Historikern und Geschichtsinteressierten hat sich mit NS-Dokumentationsstellenleiterin Sandra Franz um die Aufarbeitung dieser Zeit gekümmert. Unter anderem hatten sie Krefelder Zeitzeugen um Mithilfe gebeten (wir berichteten). „Die Beteiligung war überwältigend. Über 70 Zeitzeugen haben sich gemeldet. Wir haben es leider bis heute nicht geschafft, mit allen zu sprechen und bitten dafür um Verständnis. Wir werden uns melden“, sagte Sandra Franz bei der Vorstellung der Ausstellung, die am Dienstag, 3. März, um 15.30 Uhr in der Mediothek eröffnet wird.

Info Ein Film macht Lust auf die Ausstellung Zu der Ausstellung gibt es einen kurzen Film, der bei Youtube zu sehen ist (75 Jahre Kriegsende). Die Ausstellung öffnet ab Dienstag, 3. März, 15.30 Uhr und ist bis Ende März in der Mediothek am Theaterplatz zu sehen.

Der Hingucker bei der Ausstellungseröffnung wird ein Konvoi mit vier bis fünf US-amerikanischen Jeeps sein, der vom Rathaus aus zum Theaterplatz ziehen wird. Eins dieser Fahrzeuge gehört Markus Scholten, der sich als Mitglied des Arbeitskreises „75 Jahre nach Kriegsende“ um Kontakte in die USA bemüht hat. Übers Internet meldete er sich bei den entsprechenden Gruppen an, um Angehörige von Soldaten zu finden, die in Krefeld stationiert waren. „Ich habe sehr viel Resonanz auf meine Anfrage bekommen, und es sind daraus durchaus freundschaftliche Kontakte entstanden. Die Bilder und Briefe zeigen einen sehr persönlichen Blick auf die Geschehnisse und sind deshalb besonders interessant“, erzählte Scholten.

Zum Arbeitskreis gehören Dirk Senger, Gabriele König, Sandra Franz und Markus Scholten (v.l.). Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Die Dokumente aus dieser Zeit sind berührend. So schreibt ein Soldat der 102. US-Division am 2. März 1945 an seine Angehörigen: „Jetzt haben wir keine Zeit, Tränen zu vergießen“ und berichtet von Zerstörung, Tod und großem Leid. Doch er sagt auch, dass die Deutschen dieses Leid verdient hätten, für all das Schreckliche, was sie der ganzen Welt angetan hätten. Er berichtet nicht nur von den Schrecken des Krieges, sondern auch vom Leben im zerstörten Deutschland und natürlich in den Soldatenquartieren. Es sind alltägliche Situationen, die er beschreibt, die aber angesichts der Umstände Bedeutung bekommen. So schneiden sich die Soldaten gegenseitig die Haare, was manchem besonders gut gelingt, der dann kurzerhand zum Friseur aufsteigt. Oder sie finden eine Dackelhündin mit Welpen, die sie bei sich aufnehmen.

„Wir werden bei der Ausstellungseröffnung aus einigen Dokumenten vorlesen und Zitate aus den geführten Interviews vortragen. Geplant ist auch noch eine Publikation, in der die Interviews im Vordergrund stehen. Wir haben sehr viele, sehr interessante Gespräche geführt, die sich lohnen, festgehalten zu werden“, sagte Sandra Franz. Der persönliche Blick auf die Geschichte macht den Unterschied. Vielfach schildern Zeitzeugen das Kriegsende aus Sicht eines Kindes, mit dem für Kinder typischen Blick fürs Detail. Bei der Ausstellungseröffnung werden acht ehemalige Praktikanten der NS-Dokumentationsstelle die Zitate der Zeitzeugen vortragen.

An der Bockumer Kirche St. Gertrudis ziehen Soldaten vorbei. Die Uerdinger Straße ist wie leergefegt. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)