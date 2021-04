Ratingen : Mit Tempo 102 durch die 50er-Zone

Die Kreispolizei kontrollierte am Sonntag die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer in Tiefenbroich. Foto: dpa/Matthias Balk

Tiefenbroich Am Roten Kreuz in Tiefenbroich kontrollierte die Kreispolizei am Sonntag die Verkehrsteilnehmer. Bilanz: 76 von 570 Fahrzeugen waren zu schnell – einige von ihnen deutlich.

Dreieinhalb Stunden lang führten Mitarbeiter der Kreispolizei Mettmann am Sonntag Geschwindigkeitskontrollen auf der Straße Am Roten Kreuz in Tiefenbroich durch.

In der Zeit zwischen 12.30 Uhr und 16 Uhr passierten in beiden Fahrtrichtungen insgesamt rund 570 Fahrzeuge die polizeiliche Messstelle. Dabei wurden insgesamt 76 Verstöße gegen die zulässige Höchstgeschwindigkeit festgestellt. Der überwiegende Teil davon wird wohl mit Verwarngeld-Verfahren relativ glimpflich davonkommen.

In vier Fällen werden jedoch Anzeigen im Bußgeldverfahren eingeleitet werden müssen, weil die gemessenen Fahrzeugführer alle zumindest mehr als 21 Kilometer pro Stunde schneller unterwegs waren. Erlaubt ist an dieser Stelle Tempo 50. Drei davon erwartet dann sogar ein Fahrverbot, da die zulässige Geschwindigkeit von ihnen sogar gleich um mehr als 31 Kilometer pro Stunde überschritten wurde. Die entsprechenden Fahrzeuge wurden mit Tempo 84, 94 und 102 gemessen.