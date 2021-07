Gegen Raser in Bruckhausen : SPD Hünxe fordert Tempo 30 für Schwarzer Weg und Tenderingsweg

Schwarzer Weg und Tenderingsweg werden von vielen Menschen als Abkürzung genutzt. Foto: Zehrfeld

Hünxe Es gibt inzwischen Verkehrsinseln, elektronische Anzeigetafeln, Begrenzungspfosten sollen noch gesetzt werden – die Gemeinde tue alles, um die Leute vom Rasen abzuhalten, sagt die SPD Hünxe. Jetzt sei der Landrat gefragt.

Die SPD hat sich an den Landrat und an die SPD-Kreistagsfraktion gewandt, um „Tempo 30“ auf dem Tenderingsweg und dem Schwarzen Weg durchzusetzen. Die Gemeinde Hünxe habe inzwischen getan, was sie könne, um die Situation dort zu verbessern. „Jetzt sind der Landrat und der Kreis Wesel als zuständige Straßenverkehrsbehörde gefragt“, schreiben die Sozialdemokraten in einer Mitteilung.

Der Tenderingsweg und der Schwarze Weg bei Bruckhausen werden tagtäglich von Pendlern als Abkürzung zwischen der Bundesstraße 8 und der Dinslakener Straße genutzt. Anwohner, Auto- und Radfahrer beklagen regelmäßig, dass dort zu schnell und rücksichtslos gefahren wird.

„Tatsächlich geschehen immer wieder kleinere Unfälle auf den beiden schmalen Straßen, die für keinen starken Verkehr ausgelegt sind“, beschreibt die SPD die Lage. Sie zitiert eine dreitägige Verkehrszählung, die im Juni 2020 durchgeführt worden sei. Insgesamt sei der Tenderingsweg in diesen drei Tagen von 12.293 Fahrzeugen genutzt worden, darunter 604 Zweiräder, 11.632 Autos, 42 Lkw und 15 Lastzüge. Ein Viertel habe das Tempolimit von 50 Stundenkilometern überschritten, der Spitzenwert lag bei weit über 100 Stundenkilometer.

Als eine erzieherische Maßnahme habe die Gemeinde Hünxe nun ein „Dialog Display“ am Tenderingsweg platziert. Das zeigt je nach Geschwindigkeit der ankommenden Fahrzeuge einen grünen, fröhlichen oder einen roten, traurigen Smiley. Dafür sei man dankbar: „Wer zu schnell fährt, bekommt ein unmittelbares Feedback und tritt eher auf die Bremse als auf das Gaspedal“, schreiben die Bruckhausener SPD-Ratsherren Horst Meyer, Jan Scholte-Reh, Thorben Braune und Marcel Krause.

Darüber hinaus habe die Gemeinde Verkehrsinseln installiert, vor denen man bei Gegenverkehr abbremsen muss, und in den nächsten Wochen wolle sie weitere Begrenzungspfähle am Tenderingsweg setzen, um die Straße noch schmaler zu machen und so Geschwindigkeit rauszunehmen.

Das Dialog Display zeige auch Wirkung, aber eben nicht bei allen Autofahrern, resümiert die SPD, „und wer bei den Inseln abbremsen musste, der tritt danach wieder aufs Gas“. Es komme an den Inseln auch zu Beinahe-Zusammenstößen im Begegnungsverkehr.

Die SPD ist also für Tempo 30 und auf jeden Fall jetzt schon, bevor das umgesetzt sein könnte, für „regelmäßige, unangekündigte Geschwindigkeitskontrollen durch die Polizei“. So, wie es sie etwa am Sternweg oder am Hunsdorfer Weg gebe.

(RP)