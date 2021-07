Werstener Straße in Düsseldorf : 25-jähriger fährt 134 statt 60 Stundenkilometer

Der Verkehrsdienst der Polizei Düsseldorf hat am Dienstabend die Geschwindigkeit in Wersten gemessen. Foto: dpa/dpa, Roland Weihrauch

WERSTEN An der Werstener Straße in Düsseldorf ist ein Autofahrer mit 134 statt 60 Stundenkilometer unterwegs. Die Polizei stoppt den Fahrer, der nun einige Monate ohne Auto auskommen muss.

Der Verkehrsdienst der Polizei Düsseldorf kontrollierte am Dienstagabend die Geschwindigkeit an der Werstener Straße Ecke In den Großen Banden. Ein 25-Jähriger fiel kurz vor dem Uni-Tunnel dabei besonders negativ auf. Um 20:14 Uhr war der Mann aus Hilden mit seinem Audi auf der Werstener Straße in Richtung Düsseldorf mit viel zu hoher Geschwindigkeit unterwegs. Bei erlaubten 60 km/h wurde er von den Einsatzkräften mit 134 km/h vorwerfbarer Geschwindigkeit gemessen. Ihn erwarten jetzt ein Bußgeld von 680 Euro, drei Monate Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg.