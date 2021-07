Verkehrskontrolle : Mehr als 200 Verstöße in acht Stunden

Mehr als 200 Verstöße in acht Stunden

Erkelenzer Land Bei Verkehrskontrollen im gesamten Kreisgebiet ertappte die Polizei viele Autofahrer, die zu schnell unterwegs waren. „Spitzenreiter“, so die Polizei, war ein Mann, der mit 180 Stundenkilometern unterwegs war – bei maximal erlaubten 70 km/h.

Bei einer groß angelegten Verkehrskontrolle im gesamten Kreisgebiet hat die Heinsberger Kreispolizei am vergangenen Donnerstag binnen acht Stunden mehr als 200 Verstöße festgestellt.

Ein Großteil davon ging auf das Konto von Temposündern: Bei 179 Verkehrsteilnehmern stellten die Beamten eine erhöhte Geschwindigkeit fest, 157 Personen mussten ein Verwarngeld zahlen. 22 Fahrer waren gar so schnell, dass sie sich auf eine Anzeige einstellen müssen. Zwei Fahrzeugführer werden zudem nicht um ein Fahrverbot herumkommen. Einsamer „Spitzenreiter“, so die Polizei, war ein Mann, der mit 180 Stundenkilometern unterwegs war – bei maximal erlaubten 70 km/h. Die Polizeibeamten kontrollierten zudem einen Radfahrer, der sein Handy während der Fahrt nutzte. Er und weitere sieben Rad- und E-Bike-Fahrer zahlten ein Verwarngeld. Eine Strafanzeige erhält ein Fahrzeugführer, dessen Roller so manipuliert worden war, dass er eine Höchstgeschwindigkeit von 73 km/h erreichen kann. Ebenfalls eine Anzeige erhält ein Fahrzeugführer, der unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Hier wurde außerdem eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.