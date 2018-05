Radevormwald: Stadtfest zeigt sich bunt und vielfältig

Radevormwald Die Werbegemeinschaft "Rade lebt" hatte für das verlängerte Wochenende wieder ein umfangreiches Stadtfest auf die Beine gestellt. Die Innenstadt wurde dabei für drei Tage zur Flaniermeile, die jede Menge Attraktionen zu bieten hatte.

Wer sich von Westen auf den Weg in die Innenstadt machte, konnte als erstes Oldtimer bewundern, die glänzend am Straßenrand standen und von ihren Besitzern stolz präsentiert wurden. Wer zum richtigen Zeitpunkt vorbeikam, konnte sogar eine Oldtimer- und Traktorenshow genießen.

Der Mittelaltermarkt im Parc de Châteaubriant war, wie bereits in den vergangenen Jahren, eine Attraktion, die von vielen Besuchern für ein besonderes Mittagessen genutzt wurde. Hilde Schmitz und ihr Mann waren gekommen, um die Gemüsepfannen zu probieren und in das Flair des Mittelalters abzutauchen. "Solche Märkte sind immer ein Höhepunkt, weil man altertümliche Traditionen und Speisen entdeckt. Ich finde den Park als Ort sehr passend dafür", sagte die Besucherin.

In Richtung Markt, entlang der Kaiserstraße hatten einige Einzelhändler und Vereine ihre Stände aufgestellt und kamen mit den Bürgern ins Gespräch. Michael Teckentrup, Leiter des Kulturvereins, etwa nutzte das Wochenende, um das Programm der neuen Spielzeit vorzustellen und auf die Theaterkultur in der Stadt auf der Höhe aufmerksam zu machen. Er und andere Akteure des Stadtfestes, wie Anne-Sophie Kreimenberg, waren mit der Resonanz am Samstag zufrieden. "Besonders am Vormittag war hier sehr viel los, und wir hatten einige Besucher und Kunden an unserem Stand", sagte die Mitarbeiterin des Stoffkränzchens. Der Regen gestern aber verschlechterte die Besucherbilanz deutlich.