Ansichtssache : Kinder machen nach, was sie an den Großen beobachten

Radevormwald Es wäre leicht, das Problem aggressiver Kinder nur als Phänomen der schlimmen Jugend von heute zu betrachten. Denn solche Verhaltensweisen kommen nicht von ungefähr.

Prügeleien auf dem Schulhof, an die kann sich wohl jeder aus seiner Kindheit erinnern. Auf den Gedanken, einen Lehrer mit Schlägen, Tritten oder Beleidigungen zu traktieren, wäre allerdings niemand von uns gekommen - schon gar nicht als Knirpse auf der Grundschule. Doch genau das, so belegt die Studie eines Lehrerverbandes, kommt immer häufiger vor.

Die Situation in Radevormwald ist, so versichern die örtlichen Schulleitungen, bislang nicht so schlimm. Doch aggressive Ausfälle von Schülern erleben die Pädagogen auch hier. Natürlich ist es leicht, über die Jugend von heute zu klagen und den Niedergang der Gesellschaft zu prophezeien. Doch das Problem kommt nicht von ungefähr. Kinder modellieren ihr Verhalten nach dem der Erwachsenen. Wenn daheim ständig geschnauzt, geschimpft oder gar geschlagen wird, darf man sich nicht wundern, wenn Kinder dieses Verhalten für normal und angemessen halten. Wenn Mama und Papa in der Glotze am liebsten Totschlag, Faust-in-die-Fresse und Brüll-Talkshows gucken, dann hat das ebenso Wirkung.



Hier sollen aber keine Klischees bedient werden: Wie eine Rader Schulleiterin betont, sind es durchaus nicht nur so genannte "sozial schwache" Familien, aus denen solche Kinder kommen. Lieblose Eltern, die gibt es auch in gehobenen bürgerlichen Kreisen. Nicht umsonst sprechen manche Erziehungsexperten von "Wohlstandsverwahrlosung". Ein Schulkonzept gegen aggressives Verhalten ist eine gute Sache, aber die Grundlage für das Verhalten eines Kindes wird im Elternhaus gelegt. Und das gilt heute so wie es vor Jahrzehnten galt.

