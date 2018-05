Radevormwald: IG Wiebachtal lädt ein zur großen Wanderung durch drei Täler

Radevormwald Mit dieser umfangreichen Tour, die 14 Kilometer Strecke bietet, reagiert die Interessengemeinschaft auf die Anfragen von Wanderfreunden.

Auf vielfachen Wunsch bietet die IG Wiebachtal neben den beliebten "Schlenderungen" wieder eine größere Wanderung an. Im Rahmen der 5. Bergischen Wanderwoche lädt die IG am Samstag, 26. Mai, zu einer "Drei-Täler-Wanderung" durchs Panzertal und Feldbachtal ins Wiebachtal ein.

Treffpunkt ist um 10.30 Uhr am Busbahnhof in Radevormwald (Poststraße 1). Von dort geht es mit dem Bus bis Remscheid-Lennep. Nach einem kurzen Abstecher in die Altstadt, geht es weiter ins Panzertal, vorbei an der Panzertalsperre, durch bunte Wiesen ins Feldbachtal. Nach einer kleinen Rast führt die Tour entlang der Wupper-Talsperre durch das Wiebachtal zurück nach Radevormwald.