Radevormwald : Partnerschaftskomitee veranstaltet Frankreichfahrt

Radevormwald Wie bereits zur Tradition geworden, veranstaltet das Partnerschaftskomitee Radevormwald-Châteaubriant auch in diesem Jahr eine Busreise nach Frankreich. Nachdem in den vergangenen Jahren das Ziel meist in der Region Bretagne lag, ist in diesem Jahr unter anderem die Champagne und der Nordwesten Frankreichs, der Küstenbereich im Departement Pas-de-Calais, das Ziel.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Neben einer obligatorischen Champagner-Degustation in Epinal sind unter anderem Stadtbesichtigungen von Luxemburg, Metz, Reims und Lüttich vorgesehen, ein Stadtbummel in Boulogne-sur-Mer möglich, auf der Fahrt in Richtung Calais vielleicht auch ein Blick auf die berühmten Klippen von Dover auf der anderen Seite des Ärmelkanals.

In der Stadt Lens ist der Besuch des dortigen Museums "Louvre Lens" geplant, welches an die Tradition seines Originals, des Louvre in Paris, in moderner Form anknüpft und von dort in einem Rotationssystem deren Meisterwerke in moderner Form präsentiert.



zurück

weiter

Die Teilnahme an dieser Fahrt ist auch für Nichtmitglieder des Partnerschaftskomitees möglich. Die Reise ist vom 11. bis 15. September. Interessenten können sich anmelden und informieren bei Erni Huckenbeck, 02195 4896.

(s-g)