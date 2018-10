Stadt Radevormwald listet Straßenschäden auf

Radevormwald Mit einem digitalen Straßenkataster kann die Verwaltung den Zustand der öffentlichen Straßen auswerten und besser planen. Die gute Nachricht: Radevormwald ist von Straßenschäden weniger betroffen als andere Kommunen.

„Eine externe Firma ist mit speziellen Fahrzeugen die öffentlichen Straßen in unserer Stadt abgefahren und hat die Daten gesammelt“, erläutert Dippel. Dabei ist ein komplexes Material zusammengekommen, das auf den ersten Blick von Laien kaum gedeutet werden kann. Für Fachleute sprechen die Tabellen aber eine deutliche Sprache. Und die besagt: „Die Straßen in Rade sind insgesamt in einem guten Zustand.“ Es gebe Kommunen in der Region, bei denen es ganz anders aussehe.