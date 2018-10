Diakonie in Radevormwald denkt an ein "Pflegehotel"

Radevormwald Fünf Institutionen aus der Region bewerben sich durch Förderung beim Verein „Leader Bergisches Wasserland“.

Wie die „Leader“-Geschäftsstelle in Burscheid nun mitteilt, sind in dem genannten Zeitraum fünf Bewerbungen eingetroffen.

Eine davon kommt aus Radevormwald. „Die Diakoniestation Radevormwald gGmbH möchte mit dem Projekt ,Versorgung im Pflegehotel’ in Radevormwald eine Versorgungslücke schließen: Mit einem innovativen Konzept sollen Kurzzeitpflegeplätze angeboten werden. Angesichts einer alternden Gesellschaft übersteigt der Bedarf im nördlichen Kreisgebiet das Angebot.“ Gerade im ländlichen Raum könnten Angehörige durch eine wohnortnahe Betreuung lange Wegstrecken vermeiden“, beschreibt Martin Deubel von „Leader“ die Projektidee. Uwe Kremers, Geschäftsführer der Diakoniestation Radevormwald, erklärte gestern allerdings unserer Zeitung, dass die Pläne noch ganz am Anfang stünden. „Es hängt davon ab, ob wir die Förderung erhalten.“

Am 27. November wird der 20-köpfige Vereinsvorstand zum fünften Mal jene Projekte auswählen, die gefördert werden sollen. In den vergangen vier Bewerbungsrunden reservierte der Verein bereits 1,3 Millionen von insgesamt 2,4 Millionen Euro Fördermitteln für 20 Projekte. Sieben der Projekte sind in der Umsetzung, für drei weitere wird zeitnah der Zuwendungsbescheid erwartet. 1,1 Millionen Euro stehen noch zur Realisierung der Entwicklungsstrategie zur Verfügung. Sollten alle fünf oben beschriebenen Projekte ausgewählt werden, wären danach noch 850.000 Euro übrig. Vermutlich werden in den Jahren 2019 und 2020 noch insgesamt drei Bewerbungsrunden folgen.