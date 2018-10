Fahrerflucht in Radevormwald - Angeklagte besteht auf Gutachten

Radevormwald Hat sie den Aufprall bemerkt oder nicht? Weil eine junge Frau bestreitet, dass sie einen Unfall in Radevormwald bemerkt hat, muss nun ein Gutachter bemüht werden.

Worüber war man sich da so uneins? Ende Dezember des Vorjahres, kurz vor Weihnachten, war die angeklagte Auszubildende der Gesundheits- und Krankenpflege gegen 21 Uhr in den Ford ihres damaligen Freundes gestiegen, um zum Sport zu fahren. Der Wagen war an der steilen Hölterhofer Straße in Radevormwald geparkt. Beim Starten des Wagens, so die Anklageschrift, sei die Angeklagte zunächst nach vorne gerollt, habe dabei den vor ihr stehenden Wagen touchiert, sei aber anschließend nicht ausgestiegen, um den Halter in irgendeiner Form zu kontaktieren, sondern sei einfach davongefahren.