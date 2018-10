Kaffeekonzert in Radevormwald begeistert die Zuhörer

Radevormwald Der Chor Serenita Önkfeld hatte am Sonntag zu einem Kaffeekonzert geladen. Die zahlreichen Zuhörer genossen neben selbst gebackenem Kuchen unter anderem Walzer von Johann Strauß.

Das schöne Herbstwetter konnte am Sonntagnachmittag den Wettbewerb mit dem schon traditionellen Kaffeekonzert der Serenita Önkfeld nicht gewinnen. Zahlreiche Musikfreunde setzten Priorität und nahmen an den herbstlich dekorierten Tischen im Gemeindehaus der evangelischen Kirche Dahlerau am Siedlungsweg Platz.

„Wir sind ja so happy im Chor“, verriet Ingeborg Schreiber, Vorsitzende der Serenita. Grund dazu sei der neue Nachwuchs. „Gleich drei neue Chormitglieder konnten wir gewinnen.“ Ein Herr, der bereits langjährige Erfahrung in einem Männerchor sammeln konnte, sei dazu gestoßen, wie auch zwei Sängerinnen, beide absolute Gesang-Neulinge. Am Sonntag erzählte die Serenita stimmkräftig von „My Way“ - So leb dein Leben“. Hier wechselten sich die Herren mit den Damen im Singdialog ab. Gleich danach erklang aus dem Musical „Cats“ der Song „Memory“. Später bot der Gastgeber noch ein Potpourri der beliebtesten Paul-Lincke-Lieder. Der Debütant des Konzertes, der Lenneper Frauenchor, hatte „Wiener Spezialitäten“ im Gepäck. Glanzpunkt dabei war der „Radetzky-Marsch“. Ein japanischer Laternentanz verzauberte die Gäste. Das Johann-Strauß-Orchester brachte ihn zu Gehör, bevor es in die große Kaffeepause mit selbst gebackenem Kuchen ging. Die Sängerinnen der Serenita hatten diese für das acht Kaffeekonzert im heimischen Herd gebacken und mitgebracht.