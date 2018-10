Kunsthandwerk im Wülfing-Museum im Radevormwald

Radevormwald Kunsthandwerk aus der Region konnten die Besucher im Wülfing-Museum erwerben. Auch Kaffee und Kuchen standen für die Gäste bereit.

13 Aussteller machten den Herbstbasar im Wülfingmuseum für alle Besucher zu einem vielseitigen Erlebnis. Organisiert wurde die Veranstaltung wieder von Tanja Behnke, die selber als Verkäuferin an dem Markt teilnahm. Obwohl die Besucherzahlen unter dem späten Sommerwetter litten, machten die Aussteller am Wochenende einen zufriedenen Eindruck.

Seitdem Dörk im Jahr 2011 damit angefangen hat ihre Decken, Topflappen und Tischsets zu verkaufen hat sie einige Märkte und Basare im Oberbergischen Kreis kennengelernt. Der Herbstbasar im Wülfingsmuseum kann mithalten. „Der Markt steht den anderen, die hier in der Umgebung stattfinden, in nichts nach. Die Besucher sind wirklich interessiert und auch bereit höhere Preise für kreative Handarbeit zu bezahlen.“

Direkt neben ihr hatte am Wochenende Edelgard Starink aus Lüdenscheid ihren Stand aufgebaut. Sie fertigt Schmuck aus Halbedelsteinen selber an und achtet dabei auf eine hochwertige Verarbeitung und die Qualität ihrer Materialien. Sie war dieses Jahr zum dritten Mal als Verkäuferin auf dem Herbstbasar tätig und freut sich jedes Jahr auf die Veranstaltung. „Das Ambiente ist stimmig und passt zu meinen Produkten“, sagte die Schmuckdesignerin. Ketten und Armbänder zu fertigen hat sie aus der Arbeitslosigkeit heraus begonnen. „Ich war in einer Situation, in der ich mir selber helfen musste. Ich bin kreativ geworden und das war die beste Entscheidung.“