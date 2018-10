Reiter aus Radevormwald feiern Erfolge in Marienheide

Radevormwald Beim Voltigieren haben Mitglieder des Reit- und Fahrvereins Radevormwald in Marienheide ihr Können und ihre guten Nerven bewiesen.

(s-g) Der RV Radevormwald hat am Voltigiertrunier des LZRV Bergische Höhen im Marienheider Ortsteil Kempershöhe teilgenommen. Die Leistungssportsmannschaft L hatte sich auf diesen Tag seit Wochen vorbereitet. Schon einige Turniere hatte die Mannschaft in diesem Jahr besucht, unter anderem in Paderborn, Lobberich und Wuppertal. Schon im vergangenen Jahr hatte sich die Mannschaft zwei benötigte Aufstiegsnoten für die nächste höhere Leistungsklasse erkämpft. In diesem Jahr lief es zunächst schleppend an. In Wuppertal konnte die Mannschaft nur knapp unter der erhofften Aufstiegsnote punkten. Daher war das das letzte Voltigierturnier im oberbergischen Kreis in diesem Jahr auch die letzte Gelegenheit, den Aufstieg zu schaffen und den Kreismeistertitel wieder nach Rade zu holen.