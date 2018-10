CDU fordert mehr Anstand im Rat von Radevormwald

Rat in Radevormwald in der Krise : CDU: Zustände im Rat nicht mehr dulden

Die Debatten im Radevormwalder Rat sind in jüngster Zeit aus dem Ruder gelaufen. Foto: Stefan Gilsbach

Radevormwald Nach den Vorkommnissen in der jüngsten Sitzung fordern die Christdemokraten klare Regeln für die Diskussionskultur in dem Gremium. Selbstdarsteller und Provokateure sollen die Ratsarbeit nicht weiter lähmen dürfen.

Das Maß ist voll für die CDU-Fraktion im Radevormwalder Rat. Nach den Vorkommnissen der vergangenen Sitzung sehen die Christdemokraten dringenden Handlungsbedarf.

Es habe sich gezeigt, so die CDU, „dass eine offene, sachorientierte und vor allem konstruktive Diskussionskultur mit einzelnen fraktionslosen Ratsmitgliedern und einigen kleinen Fraktionen nicht mehr möglich ist“. Aggressive Zwischenrufe und andauernde Unterbrechungen der Sitzungsleitung durch einige wenige verhinderten „permanent eine effektive Ratsarbeit“. Auch habe der Umgangston „gegenüber dem Bürgermeister und anderen Fraktionen“ ein Niveau erreicht, das nicht mehr hinnehmbar sei.“ Die Bürger bekämen den Eindruck, der Rat verwandle sich in ein „Kasperletheater“, in dem Selbstdarstellung und Selbstinszenierung wichtiger seien als inhaltliche Auseinandersetzung. Und leider sei dies mittlerweile Realität, beklagen die Christdemokraten.

In der Pressemitteilung werden keine Namen von Fraktionen und Personen genannt. Wer bei der jüngsten Sitzung dabei war, weiß allerdings, wer unter anderem gemeint ist. Ratsmitglied Fritz Ullmann (Linkes Forum) hatte durch aggressive Ausfälle gegen Bürgermeister Johannes Mans die Sitzung an den Rand des Eklats gebracht (unsere Zeitung berichtete). „Die CDU-Fraktion wird daher einfordern, dass die Fraktionen des Rates der Stadt Radevormwald sich intensiv mit der Geschäftsordnung des Rates auseinandersetzten und eine effektive Möglichkeit finden, dieser Situation endlich ein Ende zu bereiten“, heißt es in der Mitteilung der Fraktion. „Dies könnte beispielsweise durch eine klarere Regelung von Dauer und Anzahl der Wortbeiträge erfolgen, um unqualifizierte und unsachliche Diskussionsbeiträge zu reduzieren. Auch das unparlamentarische Verhalten Einzelner könnte durch eine strengere Regulierung in der Geschäftsordnung klar definierte Sanktionen ermöglichen.“ Es gehe darum, die Würde des Stadtrates zu bewahren.



Rolf Ebbinghaus von der Fraktion der Alternativen Liste gibt der CDU zum Teil recht: „Die vergangene Sitzung war kein Muster an Disziplin.“ Das liege jedoch mit Sicherheit nicht an der AL-Fraktion, versichert Ebbinghaus. „Wir haben kein Öl ins Feuer gegossen.“ Zur Demokratie gehöre es, dass auch mal kontrovers diskutiert werde. Auch der eine oder andere Zwischenruf müsse da gestattet sein. Er habe manchmal den Eindruck, dass die Kritik am Stil der Auseinandersetzung den Inhalt des politischen Gegners treffen soll.

Nach der Auffassung von Bernd-Eric Hoffmann (UWG) ist die Verwaltungsspitze selber nicht unschuldig am turbulenten Verlauf der jüngsten Sitzungen. „Der Bürgermeister hält sich selber nicht immer an die Geschäftsordnung“, kritisiert Hoffmann. Unter Johannes Mans’ Vorgänger, Dr. Josef Korsten, habe es solche Szenen im Radevormwalder Rat nicht gegeben.