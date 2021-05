Landwirtschaft in Radevormwald : Landwirte froh über nassen Mai

Bauer Holger Gesenberg ist erleichtert, dass das Wetter nicht so extrem trocken ist wie in den vergangenen Jahren. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Der erste Grasschnitt wurde verzögert, aber die Prognosen sind gut.

Der Mai war kalt und nass. Für die Landwirte in Radevormwald hat das den ersten Grasschnitt in diesem Frühjahr verzögert, aber die Prognosen sind trotzdem gut. Ortslandwirt Holger Gesenberg will den ersten Schnitt an diesem Wochenende einfahren, denn dann soll es trocken und sonnig sein. „Bei Regen ist der erste Schnitt schwierig. Wir sind im Moment etwa drei Wochen hinterher, aber der Ertrag wird gut sein.“