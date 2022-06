Jazz-Matinee in Radevormwalder Ortschaft : Dorfgemeinschaft Honsberg startet wieder durch

Die Band „The Twins Steps“ – hier bei einem Auftritt in Monheim – ist bald in Honsberg zu erleben. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Radevormwald Nach zwei Jahren Pause wegen der Pandemie gibt es nun in der Ortschaft wieder Kulturveranstaltungen. Den Start macht am 12. Juni die Jazz-Matinee.

Nach mehr als zwei Jahren coronabedingter Pause möchte die Dorfgemeinschaft Honsberg wieder aktiv das kulturelle Leben in Radevormwald mitgestalten. Die schon für das Jahr 2020 engagierten Künstler können nun endlich in der Ortschaft auftreten. Das kündigt der Verein aktuell in einer Pressemitteilulng an.

„Ein besonderer Dank gilt an allen Sponsoren, die die Dorfgemeinschaft unterstützen, denn ohne diese Sponsoren wären solche Veranstaltungen nicht möglich“, wird der Vorsitzende Christoph Konrad zitiert.

Das Dorfhaus sei am vergangenen Wochenende aus dem zweijährigen Dornröschenschlaf geweckt worden. „Viele Mitglieder haben beim Aufräumen und Gärtnern rund um und im Dorfhaus geholfen. Zuvor fanden schon einige Arbeiten rund um das Dorfhaus statt. Die wichtigste Neuerung ist wohl ein barrierefreier Zugang zu den Räumlichkeiten, außerdem wurden Teile neu gepflastert und die Rasenfläche angehoben und erneuert“, berichtet die Dorfgemeinschaft.

Zum Start in die neue Veranstaltungsreihe gibt es am Sonntag, 12. Juni, um 11 Uhr eine Wiederauflage der beliebten Jazz-Matinee. Die Band „The Step Twins“ (Archivfoto: Matzerath) aus Düsseldorf tritt dann am Bürgerhaus in Honsberg am Talsperrenweg 14 auf. Der Eintritt kostet zehn Euro, auch für Essen und Trinken ist gesorgt. „Die Dorfgemeinschaft ist froh und glücklich, mit Wolfgang Scheelen und seinen Mitstreitern, so erfahrene Jazz- und Bluesmusiker verpflichten zu können“, bekräftigen die Veranstalter.

Eine weitere sommerliche Veranstaltung wurde ebenfalls schon festgezurrt. Am Samstag, 20. August, 18 Uhr, wird die Dorfgemeinschaft das Duo „Nightshake“ in Honsberg begrüßen. „Egal ob Pop, Rock, Blues oder Country – das Duo Tanja und Rick begeistern mit einer bunten Mischung an Songs der vergangenen sechs Jahrzehnte ihre Gäste“, schreibt der Verein in seiner Ankündigung.

(s-g)