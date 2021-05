Kontaktnachverfolgung in Radevormwald : Luca gibt’s nun als Schlüsselanhänger

Radevormwald Die Clips werden ab Montag ausgegeben. Das Prinzip ist das Gleiche wie bei Handys. Die Bürger erhalten neben dem Schlüsselanhänger ein Merkblatt, mit dem die Nutzung des Anhängers und dessen Registrierung erläutert wird.

Wie berichtet, ist das Kontaktnachverfolgungssystem Luca an das Gesundheitsamt des Oberbergischen Kreises angebunden. Radevormwalder, die ein Smartphone besitzen und die Luca-App auf dem Gerät installiert haben, können das System also bereits bei privaten Treffen oder dem Besuch von Einrichtungen nutzen, sofern Luca dort unterstützt wird. Auch Bürger ohne Smartphone können das System einsetzen. Der Oberbergische Kreis hat zunächst 6000 Schlüsselanhänger mit QR-Code bestellt, die als Alternative zur App benutzt werden können. Die Anhänger werden über die Bürgerbüros der oberbergischen Städte und Gemeinden sowie im Kreishaus kostenfrei ausgegeben. Die Ausgabe startet am Montag 31. Mai. Die Bürger erhalten neben dem Schlüsselanhänger ein Merkblatt, mit dem die Nutzung des Anhängers und dessen Registrierung erläutert wird. Sie sollten sich vor der Abholung über die coronabedingten Besuchsregeln in den Bürgerbüros erkundigen.