Kultur in Radevormwald : Rader Museen müssen noch warten

Neuer Standort Die Interessengemeinschaft Bismarck hat das Museum in der Schlossmachergalerie geschlossen und ausgeräumt. Im Moment haben die vielen Exponate historischer Zweiräder kein Zuhause. Sie sollen aber bald in dem ehemaligen Gebäude der Bismarck-Werke an der Elberfelderstraße aufgebaut werden. Von 1904 bis 1956 wurden in der Ortschaft Bergerhof Zweiräder gefertigt. Für den Umzug und die Neueröffnung gibt es einen Antrag für eine Leader-Förderung. Sobald der Förderbescheid vorliegt, wird der Umzug vollzogen.